Motocross, Adamo (La Rocca) si guadagna il 5° assoluto in Repubblica Ceca

Il Campionato del mondo di Motocross FIM 2023 è arrivato sulle colline dal fondo compatto di Loket per il Gran Premio della Repubblica Ceca, e questo dodicesimo round stagionale ha visto il pilota del sanminiatese Moto Club La Rocca Asd, Andrea Adamo rifulgere con la vittoria della seconda manche e un quinto posto assoluto.

Il pilota ufficiale della Ktm Red Bull, Andrea Adamo, riscatta una prima manche difficile con una fantastica vittoria in Gara-2, la prima della sua carriera in questa classe mondiale MX2, chiudendo quinto la turbolenta domenica di Loket.

Il portacolori del sodalizio dell’imprenditore Lodovico Scardigli, aumenta il suo vantaggio in campionato a 35 punti in quella che si sta rivelando una prima stagione stellare sulla Ktm 250 SX-F ufficiale. A Loket Adamo ha anche vinto la sua prima manche di qualifica, ottenendo anche la sua prima pole position.

La MXGP vedrà ora tre weekend di gara consecutivi, a partire dalla famigerata sabbia di Lommel nel prossimo weekend.

Assorbito il jet-lag del rientro dai due round indonesiani, la MXGP si lancia ora in tre weekend di gara consecutivi con i GP della Repubblica Ceca, del Belgio e di Finlandia. Si parte dalle ripide e strette traiettorie sul fondo duro di Loket, il tracciato vicino al confine tedesco che è ormai un classico della MX2 e che col suo ridotto tasso tecnico rispetto ad altre piste del Mondiale, vede la partenza pesare molto sul risultato.

Andrea Adamo ha sfruttato tutte le qualità della sua Ktm 250 SX-F in un sabato rovente, in cui ha fatto registrare il secondo tempo nelle prove ed è scattato benissimo allo start della manche di qualificazione, per poi superare il belga compagno di squadra Liam Everts e andare a vincere con oltre 3,5 secondi di margine. Il successo del sabato gli ha regalato preziosi punti per il campionato e la pole position.

Domenica Adamo ed Everts sono però incappati in uno sfortunato incidente di gruppo allo start di Gara-1; Andrea ha cercato disperatamente di recuperare, ma è caduto di nuovo dovendo accontentarsi dell’undicesima piazza, poi retrocessa a tredicesima per aver saltato in regime di bandiere gialle. Everts ha invece chiuso diciassettesimo.

Gara-2 si è avviata in modo più regolare, e Adamo è stato il più incisivo superando il suo rivale belga per il titolo Jago Geerts e agganciando la ruota del leader Simon Laengenfelder. Il pilota del Motoclub La Rocca è poi passato in testa a dieci minuti dal termine, andando a vincere la sua prima manche MX2 in carriera. Questo ha significato 25 punti per il detentore della tabella rossa, che ha così potuto allungare in classifica sugli inseguitori, ora tutti ad almeno 35 punti da lui.

Il tradizionale contrasto tra il fondo duro di Loket e l’impalpabile sabbia di Lommel attende ora i team e i piloti mentre la MXGP si sposta verso nord, nella regione belga di Limburg per il tredicesimo round.

Andrea Adamo: “Mi sono sentito al top per tutto il weekend e sono contento del mio sabato, poi la gara però è sempre diversa e tutto può succedere. Alla fine ho vinto due gare su tre ma non sono salito sul podio! In Gara-1 ho fatto il massimo per rimontare e da undicesimo mi hanno retrocesso a tredicesimo, ma le bandiere gialle non le ho proprio viste. Ovviamente mi scuso perché non è questo l’esempio che un pilota del Mondiale deve dare. In Gara-2 mi sono divertito, avevo un bel feeling e un bel ritmo, ho fatto delle belle battaglie e pur facendo attenzione non avevo niente da perdere, per cui ho dato tutto e ho vinto. Sono molto felice, anche se ovviamente Lommel sarà dura come sempre, con un sacco di ragazzi veloci sulla sabbia. Anch’io però mi sono allenato parecchio quest’inverno, darò il massimo e vedremo come va”!

Risultati, Gran Premio della Repubblica Ceca 2023

MX2: 1. Jago Geerts (BEL) Yamaha 1-3; 2. Simon Laengenfelder (GER), GASGAS 4-2; 3. Kay de Wolf (NED) Husqvarna 3-4; 4. Kevin Horgmo (NOR) Kawasaki 2-8; 5. Andrea Adamo (ITA), Red Bull KTM Factory Racing, 13-1; 7. Sacha Coenen (BEL) Red Bull KTM Factory Racing 5-7; 11. Liam Everts (BEL) Red Bull KTM Factory Racing, 17-6.

Classifica Campionato MX2 dopo 12 round su 19: 1. Andrea Adamo (ITA – MC La Rocca Asd), Red Bull KTM Factory Racing, 531 punti; 2. Kay de Wolf (NED), Husqvarna, 496; 3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 491; 4. Thibault Benistant (FRA), Yamaha, 462; 5. Liam Everts (BEL) Red Bull KTM Factory Racing, 447; 15. Sacha Coenen (BEL) Red Bull KTM Factory Racing, 142.

Fonte: Moto Club La Rocca Asd