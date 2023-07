Un e-book dei giovani del comprensivo di Montespertoli su don Milani

Esce l'ebook dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Montespertoli, diretto da Sara Missanelli, sul lavoro svolto per la Festa della Toscana 2022, nell'ambito del progetto ideato e curato da Giovanna M. Carli, a corredo della mostra visitabile nel Palazzo Comunale

"Abbiamo la fortuna di vivere in una terra in cui i diritti primari della persona hanno radici profonde ma questo non deve mai essere dato per scontato" il commento di Daniela Di Lorenzo, assessora all'istruzione

"Il pensiero pedagogico di Don Milani non è rimasto confinato nel suo tempo, - specifica Sara Missanelli, dirigente dell'Istituto comprensivo di Montespertoli - ma è ancora attuale nel contesto odierno e nel panorama scolastico. I nostri ragazzi, come quelli di Barbiana, nella Scuola cercano inclusione, piacere di imparare, diritto di esprimersi. Il suo motto “I CARE”, prendersi la responsabilità, come persona che si impegna e rischia per dire la propria idea e cambiare la società, è condiviso dal nostro Istituto.

L’obiettivo dei docenti, che nell’organizzazione dell’evento hanno supportato gli alunni ed alunne con la solita cura e dedizione, è stato proprio quello di proporre un’importante occasione per costruire un ponte di memoria tra il passato e le nuove generazioni".

A corredo del progetto realizzato in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana, anche una mostra - visitabile in orario di ufficio presso il Palazzo Comunale di Montespertoli - delle foto realizzate dagli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado "Renato Fucini" in visita al murale dedicato a Don Milani realizzato dall'artista Simona Bruni, dal titolo "La viottola di Don Milani", di queste dimensioni 4,5 m (h) x 9 m (l), realizzato nel 2020 grazie all'idea e alla volontà di Graziano Latini, voce narrante dell'ebook per la parte dedicata al Priore di Barbiana.

Le citazioni sono state scritte dai ragazzi delle classi terze alla fine del lavoro su Don Milani e sulla libertà di parola (art.21 della nostra Costituzione) condotto dagli insegnanti di lettere.

L'ebook contiene, inoltre, il lavoro inedito condotto dalla musicista Maria Rosaria Donadio, un rap dedicato proprio alla Festa della Toscana cantato dalle studentesse e dagli studenti. Chiude la pubblicazione il concerto che ha riscosso un grande apprezzamento pubblico della Nuova filarmonica Amedeo Bassi, diretto da Massimo Annibali, frutto di un laboratorio tenuto il mercoledì pomeriggio con le classi seconde della scuola secondaria di primo grado "Renato Fucini", concernente il tema della Festa della Toscana sulla libertà di espressione.

"La libertà di espressione, in tutte le sue forme, - afferma Daniela Di Lorenzo, assessora all'istruzione e al sociale del Comune di Montespertoli - è il tema della Festa della Toscana edizione , così come sancito dalla nostra Costituzione (articolo 21) e il nostro Istituto Comprensivo ha degnamente reso onore a questa libertà. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una terra in cui i diritti primari della persona hanno radici profonde ma questo non deve mai essere dato per scontato".