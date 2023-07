Andrea Pennacchi a Empoli racconta la sua Piccola Odissea

Domani sera alle 21.30 un grande evento a Empoli. Il Torrione di Santa Brigida ospiterà l’attore Andrea Pennacchi con Una piccola Odissea.

Lo spettacolo si ispira all’Odissea di Ulisse, definita “un racconto di racconti”. Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro. Pennacchi ne restituisce il sapore di racconto orale con una versione a più voci, che dia il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio.

Pennacchi, conosciuto dal grande pubblico grazie anche ai monologhi del suo controverso personaggio Pojana, ha recentemente ricevuto a Napoli il Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista per la serie di Netflix “Tutto chiede salvezza”.

Il programma del Paese dei raccontatori propone sempre domani alle 21.30 ai giardini del Largo della Resistenza l’ultimo appuntamento con gli spettacoli per le famiglie con Florian Metateatro che mette in scena Il mio amico è un asino. Ingresso libero.

Sempre al Torrione mercoledì 26 luglio ci saranno Gad Lerner e Silvia Truzzi insieme ne Il sogno di Gramsci.

Nella primavera del 2022 Lerner è entrato in possesso di tre temi del liceale Antonio Gramsci, fino ad allora inediti. Ciò che salta immediatamente all’occhio negli scritti liceali è come già s’intravedano nitidamente i grandi filoni del pensiero gramsciano, studiati ancora oggi in tutto il mondo e di straordinaria attualità. Da qui uno spettacolo teatrale molto interessante proposto dal giornalista insieme a Silvia Truzzi.

Per gli spettacoli al Torrione di Santa Brigida biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite:

- per lo spettacolo Piccola Odissea con Andrea Pennacchi giovedì 20 luglio

- per lo spettacolo di mercoledì 26 luglio Il sogno di Gramsci con Gad Lerner e Silvia Truzzi

Per informazioni sugli spettacoli si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa