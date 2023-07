Dentistry, prime lauree oggi all’Università di Siena per il corso di laurea magistrale in inglese

Prime lauree oggi per il corso di laurea magistrale in Dentistry, il percorso di studi a ciclo unico in odontoiatria dell’Università di Siena, che si tiene in lingua inglese. A proclamare le neo dottoresse e i neo dottori è stato questa mattina, nella nuova Aula Magna del centro didattico del policlinico Le Scotte a Siena, il professor Marco Ferrari, presidente della commissione di laurea e coordinatore per l’Ateneo di questo innovativo corso di studi della durata di sei anni, che è arrivato oggi a laureare 11 fra studentesse e studenti, provenienti da diversi Paesi europei e del resto del mondo: Italia, Francia, Inghilterra, Libano, Iran e Cina.

Dopo la discussione della tesi, che ciascuno dei candidati ha illustrato alla commissione, è arrivato il tanto atteso momento della proclamazione, che ha suggellato la conclusione dell’importante percorso formativo e che adesso apre le porte della professione o del proseguimento degli studi alle neo dottoresse e ai neo dottori. Si sono laureati: Anne-Lucrece Barbieri, Simone Cicorella, Isabella De Rubertis, Caterina Maria Delre, Eleonora Ferrero, Celly Gan, Ralph Habib, Jelena Juloski, Giulia Malvicini, Ismahan Mohamad e Nadia Nosrati.

“Il corso di laurea magistrale in Dentistry è un ciclo di studi innovativo e di respiro internazionale - ha detto il professor Marco Ferrari -. I nostri laureati, italiani e stranieri, sono la testimonianza del prestigioso livello raggiunto da questo percorso formativo unico in Italia. Questi primi laureati rappresentano un’avanguardia, che certamente rappresenterà al meglio l’Università di Siena nel mondo della professione”.

Le iscrizioni al test di ammissione al primo anno del corso di laurea in inglese Dentistry per il prossimo anno accademico si apriranno fra pochi giorni. L'obiettivo del corso è laureare medici odontoiatri capaci di competenza, esperienza clinica ed etica nel fornire cure orali ai pazienti. Gli studenti seguiranno corsi sulle scienze di base, come la fisiologia e la patologia orale, argomenti medici legati all'odontoiatria, l’odontoiatria restaurativa, l’endodonzia, la parodontologia, la chirurgia orale, l’implantologia, la protesi, l’ortodonzia e la gnatologia, anche attraverso ampie attività di laboratorio.