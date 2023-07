Marcignana insieme, cambia la viabilità

Ancora eventi estivi nelle frazioni. Per “Marcignana insieme” che andrà in ‘scena’ il 22 luglio 2023, saranno adottate alcune modifiche temporanee a transito e sosta in un tratto di via della Nave.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 396 del 18 luglio 2023 (bit.ly/3OuHHmh), dalle 14.30 alle 24:00 del 22 luglio 2023, in via della Nave, nel tratto compreso fra via Turati e via delle Capanne, saranno adottati divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada

