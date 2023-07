Bollicine sul Belvedere di Certaldo: un venerdì tra vini e aperitivi

Torna sul Belvedere Ernesto Calindri di Certaldo alto "Bollicine sul Belvedere", a cura dell'associazione Centro storico Certaldo alto e del Comune di Certaldo, in collaborazione con l'associazione italiana sommelier Toscana.

Si terrà venerdì 21 luglio 2023, dalle 21.00 fino a mezzanotte. I partecipanti riceveranno all'ingresso un calice per gli spumanti e uno per i vini rossi e potranno quindi passare da un banco all'altro per degustare i vari tipi di vino. Ogni banco sarà presidiato da sommelier esperti che descriveranno le caratteristiche del vino che si intende degustare. Tra una degustazione e l'altra il pubblico potrà assaggiare, da un apposito banco, vari tipi di stuzzichini, formaggi, olive ecc.

Sono inoltre disponibili tavoli bistrot, divani e poltrone per trascorre in completo relax una bellissima serata sulla terrazza con vista panoramica.

Per informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo info.associazionecertaldoalto@gmail.com o telefonare al numero 338 227 8687

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa