Buongiorno siamo in piena estate nel mese di luglio. A me capita a volte, spesso, di non avere molta voglia di cucinare e di accendere i fornelli, per questo cerco ricette da non utilizzare i "fuochi" come questo piatto che mi ha mandato Marusa.

Marusa mi ha scritto una mail dove mi dice che anche lei non ha voglia di mettersi ai fornelli, ma per lei è quasi impossibile visto i figli e nipoti che sono sempre a casa sua! Ha trovato questa ricetta su un giornale da cucina e sfoglia e sfoglia è arrivata alla Caprese di melone con burrata e prosciutto crudo in bicchiere.

Una ricetta veloce da realizzare senza l'uso dei fornelli, andrà bene come antipasto ma anche come piatto unico per stare più leggeri.

Caprese di melone con burrata e prosciutto crudo in bicchiere

Ingredienti per 4 persone

½ melone

4-5 fettine di prosciutto crudo

2 burrate

1 cucchiaio di pinoli sgusciati

Basilico fresco

Origano

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di aceto di vino (in alternativa il limone)

Sale e pepe

Preparazione:

Tostate i pinoli in una padella e teneteli da parte. Pulite il melone e tagliatelo a sfere, se avete il cucchiaino per scavare la frutta, mentre se non lo avete potete tagliare il melone a cubetti o rettangoli. Dividete a metà le burrate e disponete ciascuna sul fondo dei bicchieri. Aggiungete il melone e il prosciutto. Preparate il condimento emulsionando l’olio, l’aceto (a chi non piace l’aceto mettere la stessa quantità di limone ), un pizzico si sale, una manciata di pepe, una spolverata di foglie di origano e qualche foglia di basilico tagliata a striscioline. Versate l’emulsione nei bicchieri e ultimate con i pinoli e qualche foglia di basilico.

NB. I bicchieri potete metterli in anticipo, anche mentre preparate ingredienti e ricetta, in frigorifero vuoti e prenderli al momento di riempirli.

Marusa

