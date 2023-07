Ciclista si scontra con un cinghiale e finisce in ospedale

Pedala di sera lungo la statale 73 e si scontra con un cinghiale. Rimane così ferito un uomo di cinquantanove anni nell'Aretino. L'uomo è residente a Monterchi.

L'incidente è accaduto alle 23 tra Palazzo del Pero e Le Ville, poco fuori dal centro Arezzo. L'uomo si è trovato davanti il cinghiale e non ha fatto in tempo a frenare. Sul posto sono intervenute l'automedica di Arezzo e l'ambulanza della Misercordia di Arezzo. Il paziente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo