Ciclisti investiti in Toscana, muore un 48enne. In Rianimazione un 14enne

Due gravi incidenti in bici avvenuti in Toscana tra ieri e questa mattina, con un epilogo tragico nel secondo dei casi. Ieri in Lunigiana un 14enne è stato colpito da un'auto poco prima delle 22 in zona Monti, nel comune di Licciana Nardi (MS).Il giovane è stato investito lungo la via Provinciale e poi è stato ricoverato all'ospedale di Cisanello in rianimazione per varie ferite e un trauma cranico. Il trasferimento è avvenuto tramite l'elisoccorso Pegaso.

Questa mattina alle 6.30 invece un 48enne è morto a San Casciano Val di Pesa in via Borromeo, dopo essersi scontrato in un incrocio con un autocarro. I sanitari inviati dal 118 non hanno potuto fare niente. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi.