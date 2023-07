Cuoio e Empolese Valdelsa, Casae cerca alloggi per affitti a canone accessibile

Casae fa un appello rivolto ai proprietari di alloggi sfitti nei comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Vinci. È in corso una manifestazione di interesse per la ricognizione del patrimonio immobiliare residenziale da destinare a affitti a canone accessibile.

Casae è una cooperativa sociale nata con l’obiettivo di rispondere al bisogno abitativo che si manifesta in forme sempre più differenziate anche sul territorio toscano. Attraverso la collaborazione con le istituzioni locali, il terzo settore e altri attori sociali ed economici del territorio, Casae sviluppa progetti abitativi finalizzati a promuovere la sostenibilità delle condizioni alloggiative dei suoi utenti, l’inclusione, la qualità abitativa e l’autonomia abitativa. In virtù di queste attività, la cooperativa è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come Agenzia Sociale per la Casa ai sensi della legge regionale n.13/2015.

Casae intende avviare una ricognizione del patrimonio abitativo sfitto di proprietà di privati, enti pubblici o del Terzo Settore, ricadenti all’interno dei territori dei Comuni di riferimento della SdS Empolese-Valdarno-Valdelsa, purché in condizioni di fatto e di diritto che ne permettano la locazione a destinazione residenziale.

Possono rispondere al presente avviso:

- persone fisiche (cittadini singoli o associati) o loro rappresentanti (amministratori di sostegno ecc);

- imprese;

- istituzioni pubbliche;

- istituti e fondazioni bancarie;

- istituti ed enti religiosi;

- soggetti ed Enti del Terzo Settore (cooperative, imprese sociali, ass.volontariato)

che risultino titolari di uno o più immobili siti nei Comuni di riferimento della SdS Empolese-Valdarno-Valdelsa, che si dichiarino interessati a valutare la concessione a canone concordato (o comunque a canoni più accessibili di quelli fissati dal mercato) del/i proprio/i alloggio/i alla cooperativa 1 , che li sublocherà a beneficio dei soggetti sopra richiamati. La cooperativa rimarrà l’interlocutrice unica della proprietà, preoccupandosi di tutte le procedure successive: dalla selezione dei singoli/nuclei a cui sublocare, alle procedure contrattuali e al pagamento mensile del canone, sino al monitoraggio dello stato di manutenzione dell’alloggio e alle eventuali procedure di uscita dei singoli/nuclei dagli alloggi. Il presente Avviso ha valore esclusivamente ricognitivo e non rappresenta un vincolo per quanti intendono rispondere.

Gli immobili devono avere le seguenti caratteristiche:

- avere destinazione urbanistica residenziale;

- essere in regola con la normativa vigente in materia edilizia;

- risultare sfitti o affittati con contratti in scadenza entro l’arco di sei mesi;

- non essere gravati da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti anche da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, da vincoli contrattuali o obbligatori.

Per partecipare al presente avviso occorre compilare in ogni sua parte l’allegato A1 del presente avviso e inviarlo all’indirizzo info@coopcasae.it, aggiungendo copia del documento di identità del legittimo proprietario o rappresentante legale. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il 24/09/2023.