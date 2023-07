Una classe del Ferraris-Brunelleschi crea mini-azienda e devolve profitti al Meyer

La Classe 5C informatica del Ferraris Brunelleschi di Empoli (FI), ha preso parte al progetto "ImpresaInAzione", presentando con grande orgoglio l'azienda E-thing.ja. Dopo alcuni mesi di preparazione teorica, ha intrapreso una fantastica avventura, simulando l'operatività di una vera e propria mini-impresa.

L'ecologia è stata al centro delle loro attenzioni e con consapevole determinazione hanno individuato un bisogno cruciale: eliminare gli scarti di carbonio derivanti dalle frecce utilizzate nel Tiro con l'arco, per preservare l'ambiente che tanto amano. Da questa nobile missione ha preso vita la loro azienda, un concentrato di valori quali il Riciclo, la Sostenibilità e l'Innovazione.

Con una visione ben precisa, la mini-impresa è stata articolata in diverse strutture funzionali, ognuna con il proprio ruolo ben definito: un C.E.O. carismatico, un C.O.O. astuto, esperti di I.C.T., Marketing, Finance e molte altre figure di talento. Unendo il loro urgente bisogno con i loro ideali più profondi, hanno dato vita a un'idea rivoluzionaria: ZER0 CARB0N, una straordinaria Penna-Freccia in carbonio, acquistabile e personalizzabile attraverso il sito web ufficiale: https://www.e-thing.it/.

In brevissimo tempo, la penna ha saputo conquistare il cuore dei consumatori, ottenendo un ottimo successo di vendita ed è stata presentata sia durante l'evento "ImpresaInAzione" che durante i "Campionati di imprenditorialità".

Adesso, giungendo alla conclusione di questa affascinante esperienza, e in conformità con il regolamento di "Junior Achievement", la Classe ha liquidato l'azienda. Durante assemblea del consiglio di amministrazione tenutasi l’8/06/23, è stata presa un’importante decisione: ripagare gli azionisti con un dividendo pari al 30% dei profitti ottenuti.

Ma non è tutto! In un gesto di grande generosità, le rimanenze finanziarie, ammontanti a un valore di 440€, sono state integralmente devolute in beneficenza alla fondazione Meyer di Firenze, per continuare a sostenere nobili cause e diffondere un messaggio di solidarietà.

Quest'atto di generosità dimostra chiaramente che la 5C del Ferraris Brunelleschi è molto più di una semplice classe. Sono un gruppo di giovani ambiziosi, consapevoli del loro ruolo nella costruzione di un mondo migliore. Il loro gesto di solidarietà rimarrà nei cuori dei loro insegnanti e ispirerà altri a seguire il loro esempio.

Che possano continuare a perseguire i loro sogni, a coltivare la passione per l'innovazione e a diffondere la sostenibilità e la solidarietà ovunque vadano. Il mondo ha bisogno di giovani come loro, pronti a fare la differenza e a rendere il nostro pianeta un luogo migliore per tutti.