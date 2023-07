Festa dell'Unicorno, come cambia la viabilità

Dal 21 al 23 luglio a Vinci torna la Festa dell'Unicorno e, come ogni anno, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità con un’ordinanza specifica. Dalle ore 17 del 20 luglio inizia il divieto di sosta nelle aree della manifestazione e nei parcheggi riservati ad esclusione di residenti, organizzatori ed espositori con esposizione di pass. Alle 19 del 20 luglio inizia il divieto di transito nelle aree della manifestazione.

Per i provvedimenti già in vigore è in corso il divieto di sosta, fino alle ore 2 del 24 luglio, in piazza Garibaldi, nello spazio antistante la palestra comunale per l'allestimento del palco. Divieto di sosta da ieri 19 luglio, (dalle ore 8) al 24 luglio (ore 2) in via Cerretana, nell'intero parcheggio con esclusione di due aree di sosta per i pullman e in piazza Garibaldi, nel parcheggio delle auto (zona compresa tra il civico 1 e l'area giochi).

Gli autobus di linea modificheranno il loro percorso di servizio di trasporto urbano, mantenendo la sola fermata in via dei Martiri. La pulizia delle strade sarà effettuata da Alia a partire dalle ore 3 del 24 luglio. Nelle intenzioni del Comune la normale viabilità sarà ripristinata con molta probabilità dalle ore 6 del 24 luglio, con esclusione di via Cerretana, via Matteotti, piazza Garibaldi, via Calvi e via Pierino da Vinci dove l'apertura al traffico è prevista per le ore 9 per la pulizia delle strada. Per raggiungere le zone collinari è stata predisposta una viabilità alternativa che interessa via Pietramarina, via di Faltognano oppure via Collinare e via la Magrina.

“La Festa dell'Unicorno è un appuntamento importate anche per le ricadute positive sul sistema economico della Città di Vinci e del territorio, richiama migliaia di persone, provenienti da tutte le Regioni italiane – dicono il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e l’assessore alla Mobilità Vittorio Vignozzi -. Per questo si sono resi necessari come ogni anno diversi provvedimenti sulla mobilità. Invitiamo residenti e turisti a controllare bene i cartelli presenti nelle vie coinvolte”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa