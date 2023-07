Intervento di Firenze Smart alle Cure

Domani a partire delle 7.30 Firenze Smart eseguirà un intervento urgente in piazza delle Cure per un tombino della fibra ottica che sta sprofondando. Per effettuare i lavori sarà necessario chiudere la corsia di svolta diretta in piazza delle Cure per i veicoli provenienti da via Borghini. Rimane comunque fruibile l'accesso alla piazza dalla corsia che si immette nella rotatoria. Dopo la chiusura di domani, sabato sarà istituito un restringimento di carreggiata che sarà in vigore fino alle 8.30 di lunedì.