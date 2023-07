La guida dei futuri Lupi Alessandro Pagliai sarà viceallenatore della formazione A2

Alessandro Pagliai è ormai un’istituzione a S. Croce sull’Arno. Direttore Sportivo, anima del settore maschile, guida tecnica designata della serie B e dell’Under 19, ricoprirà dalla prossima stagione anche il ruolo di viceallenatore della formazione di A2 Credem Banca. Si tratta in realtà di un ritorno al passato, perché Pagliai ha già onorato l’incarico in altre gestioni, ultima quella di coach Montagnani, senza dimenticare l’affiancamento a Cezar Douglas nella prima esperienza santacrocese del tecnico brasiliano, quando fu chiamato a ricoprire il ruolo di titolare della panchina (stagione 2019-20). A questo giro sarà “secondo” di Michele Bulleri, proseguendo la collaborazione nata sul finire del campionato scorso, una volta terminata l’era di Vincenzo Mastrangelo. Il tecnico pratese ha accettato la proposta della Società con spirito di servizio ma anche con soddisfazione, da innamorato dei colori biancorossi, sempre più coinvolto nelle vicende degli amati Lupi.

Pagliai, da giocatore, ha raggiunto la A2 con la squadra della sua città (Centromatic Prato) per poi passare ai Lupi nella stagione 1992-93, rimanendovi per quattro anni. Il passaggio dal campo alla panchina si è concretizzato nelle stagioni vissute alla guida della storica Blu Pub Pistoia (serie B) e poi in altre prestigiose realtà toscane.

Nel 2007 il sodalizio biancorosso lo ha “richiamato” prima come Direttore Sportivo, quindi ancora in panchina, a cavallo tra il 2012 e il 2015, periodo nel quale i Lupi si sono distinti con campionati di vertice in serie B nazionale.

Con il ritorno in A2 Credem Banca, Pagliai è tornato al ruolo di D.S. e talent scout, continuando ad occuparsi, però, della prima squadra, come secondo allenatore e a volte anche come titolare, non solo nella citata stagione con Cezar Douglas, ma anche nel 2018-19, da subentrato. Nelle ultime due annate, con il varo della formazione giovanile iscritta alla serie B, si è occupato principalmente di formare i futuri Lupi, lavorando molto sul vivaio e centrando titoli regionali e qualificazioni alle finali nazionali, con le diverse Under 19. Dal prossimo anno tornerà ad occuparsi in maniera diretta anche dei “grandi”, senza rinunciare al lavoro sui ragazzi. Un impegno notevole, che saprà sicuramente svolgere con la consueta disponibilità e professionalità.

"Il fatto che gran parte del roster sia formato da atleti che militeranno anche in serie B, alcuni addirittura Under 19, ha reso naturale il mio nuovo avvicinamento alla Kemas Lamipel di A2. Potrò gestirli dunque a trecentosessanta gradi, in stretta collaborazione con Michele Bulleri, oltre a svolgere le normali funzioni di secondo" ha detto il direttore sportivo e viceallenatore Alessandro Pagliai.

"Puntiamo molto sulla crescita e lo sviluppo del settore giovanile maschile, che seguo quotidianamente assieme al responsabile Fausto Zingoni. L’obiettivo, in serie B, sarà mantenere la categoria e dare campo ai ragazzi, mentre in Under 19 abbiamo le carte in regole per disputare un’altra stagione da protagonisti. Inutile fare proclami, sicuramente cercheremo di mantenerci ai livelli degli ultimi anni".

CURRICULUM:

2023/2024, 2° Allenatore A2 Kemas Lamipel Santa Croce

2022/2023, 2° Allenatore A2 Kemas Lamipel Santa Croce, dal 29/3/2023

2020/2021, 2° Allenatore A2 Kemas Lamipel Santa Croce

2019/2020, 1° Allenatore A2 Kemas Lamipel Santa Croce

2018/2019, 1° Allenatore A2 Kemas Lamipel Santa Croce, dal 25/12/2018

2018/2019, 2° Allenatore A2 Kemas Lamipel Santa Croce, fino al 24/12/2018

2017/2018, 2° Allenatore A2 Kemas Lamipel Santa Croce

2008/2009, 1° Allenatore A2 Codyeco S. Croce, dal 14/04/2009

