E' scomparso Piero Gargiulo, professore del Conservatorio Cherubini di Firenze

Il Conservatorio Cherubini di Firenze annuncia con dolore la scomparsa del professor Piero Gargiulo, avvenuta martedì 11 luglio scorso dopo un lungo periodo di malattia. Aveva compiuto 69 anni.

Gargiulo si era diplomato nel 1975 in pianoforte presso il nostro Conservatorio laureandosi in Lettere nello stesso anno all’Università di Firenze; aveva inoltre conseguito il diploma di Paleografia e Filologia Musicale a Cremona. In seguito è stato docente di Storia della Musica al Conservatorio di Firenze, distinguendosi per il contributo dato anche alla vita artistica dell’istituto – col curare mostre e convegni – oltre che per un insegnamento molto apprezzato dagli studenti grazie alle doti di comunicazione e vivacità che lo contraddistinguevano.

Contemporaneamente Gargiulo si è distinto in ambito nazionale per la pregevole attività di musicologo volta in particolare alla musica del Cinque- Seicento vista nei settori del repertorio madrigalistico, della trattatistica e lessicografia musicali, dell’analisi dei repertori polifonici del Cinquecento spingendosi fino alla librettistica e al teatro d’opera tra Sei e Settecento.

Ha tenuto molti incarichi per la Società Italiana di Musicologia, curando anche varie edizioni musicali.

Ricordiamo l’ultimo grande progetto da lui ideato che ha coinvolto tanti giovani musicologi da varie regioni d’Italia: ITMI, Indici della Trattatistica Musicale Italiana, purtroppo rimasto incompiuto per l’affacciarsi inesorabile della malattia.

Tutti i colleghi e docenti, il personale e gli ex allievi si uniscono nel cordoglio alla famiglia.