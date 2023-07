Seduti in tramvia, ma fuori dal vagone: nuovo episodio documentato sui social

Nuovo episodio di passeggeri in tramvia 'aggrappati' sul retro. Il video è apparso sul canale Welcome to Florence, dedicato a segnalazioni di particolari episodi di degrado o vandalismo. A bordo di uno scooter, l'operatore con lo smartphone documenta una coppia di persone seduta sul retro della tramvia in zona stazione, in via Valfonda. Non è la prima volta che accade: già lo scorso anno un video dello stesso tipo fece notizia. C'è da sperare che non sia diventata una nuova, e pericolosa, challenge in uso tra i giovani più irrequieti.