Traffico di stupefacenti dalla Liguria alla Toscana: 10 arresti e oltre 100 chili di droga sequestrata

Un'importante operazione antidroga ha portato all'arresto di dieci persone e un undicesimo individuo è stato indagato con obbligo di firma dalle autorità di Massa Carrara. La squadra mobile della questura di Massa Carrara ha coordinato l'inchiesta contro il traffico di droga, che ha coinvolto diverse province, rivelando un traffico di stupefacenti dalla Liguria alla Toscana, con successivo spaccio nelle piazze della Versilia, della riviera apuana e dell'entroterra pisano e fiorentino.

Tutti gli indagati, undici in totale, sono di origine magrebina e hanno un'età compresa tra i 20 e i 50 anni, di cui uno è stato arrestato a La Spezia. Le indagini hanno incluso anche la Val di Nievole nel Pistoiese e il Valdarno inferiore. Durante il corso dell'indagine, sono stati sequestrati quasi 100 chili di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, destinate al mercato della droga.

La droga veniva distribuita in diverse modalità, anche a domicilio per clienti di alto livello o spacciata per strada. Per proteggere i corrieri durante i viaggi dalla Liguria alla Toscana, i carichi venivano nascosti in doppi fondi delle auto o in luoghi difficilmente accessibili in caso di controlli.

Durante gli arresti, sono state effettuate perquisizioni che hanno portato alla scoperta di armi e munizioni, provento di furti in abitazioni, immesse nel mercato nero. Gli investigatori hanno anche rilevato un notevole flusso di denaro, ammontante a diverse centinaia di migliaia di euro.

L'operazione è stata condotta con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Firenze e delle squadre mobili di Pistoia, La Spezia e Firenze, con il coinvolgimento anche del personale dei commissariati di Carrara e Montecatini. Durante l'operazione, è stato impiegato l'elicottero dell'VIII Reparto volo della Polizia di Stato di Firenze.