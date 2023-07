A Castelfiorentino arriva 'Lo sbaracco in valigia'

Una ghiotta opportunità per fare shopping e rinnovare il proprio guardaroba prima della partenza per le ferie estive. Mercoledì 26 luglio i commercianti del centro storico basso di Castelfiorentino organizzano infatti per l’intera giornata “Lo sbaracco in valigia”, per offrire la possibilità a quanti passeggiano nelle vie del centro di rovistare liberamente sui numerosi banchi allestiti di fronte ai loro negozi alla ricerca della grande occasione.

Organizzata dall’associazione del CCN “Tre Piazze” con il patrocinio del Comune, l’iniziativa prenderà il via fin dal mattino (ore 9.00-13.00) con la comparsa dei primi “banchi” nelle vie del centro, con tanti articoli e prodotti di marca e di qualità a prezzi stracciati: oggetti per la casa, capi di abbigliamento, prodotti per l’igiene personale, profumeria, ecc… In pratica, un lungo bazar all’aperto da setacciare senza alcun impegno. “Lo sbaracco in valigia” proseguirà quindi nel pomeriggio fino a tarda sera (ore 16.00-24.00) collegandosi così all’evento “saldi sotto le stelle” che coincide appunto con il mercoledì.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa