Accusa il marito di violenze e abusi sul figlio, ma è stata lei

Violenze sulla compagna, picchiata e maltrattata. Abusi sul figlio di quattro anni, violentato sessualmente. Queste le accuse mosse dalla donna nei confronti del partner, un imprenditore di Firenze. Una storia molto brutta e dai contorni bui, che ha avuto un colpo di scena: la donna si era inventata tutto. A raccontare la vicenda è La Nazione.

La donna è stata colpita da una misura cautelare che le vieta di avvicinarsi all'ex compagno, disposto anche l'allontanamento del figlio oltre all'accusa di calunnia e maltrattamenti su minori.

Nel 2021 la donna aveva denunciato ai carabinieri di Firenze il marito per violenza domestica e maltrattamenti sul figlio di quattro anni. La donna aveva come prova lividi e ferite, con referti di ospedali come il Meyer. Diceva di avere foto delle sevizie patite dal figlioletto. Partì un'indagine e, parallelamente, l'uomo dette il via a una contro-indagine.

La donna avrebbe dato il via a una serie di macchinazioni di modo da spillare più soldi possibili al marito. Sarebbe stata lei a commettere gli abusi sul figlio, sia fisicamente sia a livello psicologico, affinché la sua denuncia di violenza reggesse. Tutto questo è venuto fuori da intercettazioni ambientali e da indagini andate avanti nel tempo.