Elisoccorso Pegaso 2 per un 19ennne che ha rischiato di annegare nella piscina comunale di Chianciano Terme, nel Senese, in via Abetone. Poco dopo le 15 è stato allertato il 118 che ha inviato l’automedica di Nottola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme oltre all'elisoccorso. Il giovane è stato estratto dall'acqua dal bagnino prima del trasferimento all'ospedale delle Scotte di Siena in codice di media entità.