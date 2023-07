La casa del sessantenne piena di piante di marijuana

I Carabinieri di Vicchio hanno denunciato un uomo italiano, classe 1960. È accusato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Come spiegato dai militari "durante un passaggio in area campestre, hanno notato all’esterno di un’abitazione, delle piante di marijuana. Raggiunti dal proprietario dell’immobile, hanno poi esteso i controlli alla residenza, rinvenendo materiale normalmente utilizzato per le serre, destinate alla coltivazione, tra cui lampade, un ventilatore, un termometro digitale e una bilancia di precisione".

Il materiale e 12 piante di cannabis, otto delle quali già con l’infiorescenza, 5 grammi di semi della stessa specie, 4 grammi di marijuana sono stati sequestrati.