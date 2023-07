Cento appuntamenti in programma fino a dicembre

Un calendario con cento appuntamenti in programma da qui alla fine dell’anno e altrettanti che si sono già realizzati. Appuntamenti di cultura, musica, enogastronomia, solidarietà ma anche iniziative di carattere sportivo, istituzionale, promozionale, legate al mondo della scuola e della socialità.

“Una proposta unica che è frutto di un impegno congiunto per mettere a sistema energie, idee e risorse ed essere più attrattivi e anche più competitivi nel partecipare ai bandi – spiega l'assessore al commercio e alle attività produttive Fabio Carrozzino - C’è un lavoro che da un anno ormai procede in maniera strutturata e vede insieme il Comune e le associazioni di categoria con i due soggetti che operano nel centro storico, ovvero l'associazione Viamaestra e Fondazione Elsa”. Con la positiva esperienza dell'anno passato che ha visto premiare il lavoro di squadra con il cofinanziamento da parte della Camera di Commercio del progetto “La magia del green, dell'arte e della luce”, l'impegno è proseguito e si è sempre più strutturato attraverso i mesi. Del calendario unico, con oltre duecento appuntamenti complessivi, fanno parte circa cinquanta iniziative di musica e spettacolo, molte delle quali si svolgeranno proprio nei prossimi mesi. Dopo la Cena di Gala a cura dell'associazione Via Maestra, vi saranno altri eventi in centro e poi Calici di Stelle il 10 agosto.

Tante altre iniziative sono già in programma per l'autunno, alcune ormai parte della tradizione, come il Pigio, lo street food e Sbaraccando, mentre altre rappresentano autentiche novità. Ad intrecciarsi con le iniziative promosse dalle tante associazioni locali ci saranno anche gli oltre venti appuntamenti del festival della pedagogia Lef che è già in fase avanzata di programmazione. Tutti i fine settimana da fine ottobre a fine novembre ci saranno occasioni per parlare di scuola, bambini, pedagogia e genitori con spettacoli, incontri e giochi già da metà ottobre. Una carrellata di appuntamenti ulteriormente arricchita da quelli della stagione teatrale che arriveranno fino a dicembre con tutto il complesso di eventi natalizi. Anche quest’anno il Comune partecipa al bando della Camera di Commercio con il progetto “Tra gioco e magia, mercatini, giochi e spettacoli nel Natale di Poggibonsi”.

“Il calendario definitivo è in fase di ultimazione con tante idee e tante iniziative di qualità – chiude Carrozzino - Collaborazione e sinergia devono essere sempre più forti perché questo ci fornisce l'opportunità di intercettare risorse e di mettere a disposizione del nostro centro storico, da sempre cuore pulsante del commercio, e di tutta la città una proposta ricca, originale e in grado di valorizzare spazi ed energie. Ringraziamo tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano a questo progetto e ringraziamo tutte le vivacissime associazioni presenti sul territorio il cui contributo è sempre fondamentale”.