Cinquant'anni di archeologia a Colle di Val d'Elsa, una notte di racconti

Da un piccolo nucleo di appassionati di archeologia, il 17 febbraio 1973 è nato il Gruppo Archeologico Colligiano che, in cinquant’anni di attività, ha realizzato molti progetti grazie all’impegno e alla disponibilità di tante persone. Per questo, sabato 22 luglio alle 21.30, nel Giardino del Museo archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli”, nel cinquantesimo delle fondazione del GAC, i protagonisti si ritroveranno per raccontare questa storia di passione e dedizione. L’appuntamento fa parte della rassegna “Le notti dell’archeologia” promossa dalla Regione Toscana. In caso di pioggia l’incontro potrebbe subire variazioni (info t. 0577920490- 0577912257).

Fonte: Ufficio stampa