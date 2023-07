Lavori di Enel, ecco dove mancherà la luce a Santa Croce

Lavori a Santa Croce sull'Arno: e-distribuzione spa comunica che lunedì 24 luglio 2023, per effettuare lavori sulla rete, verrà interrotta l’energia elettrica nelle seguenti strade dalle ore 09:00 alle ore 16:30:

- via di Ripa 2a, 2d, da 4 a 14, 14a, 14b, da 15 a 17, 15a, da 23 a 25, 31

- viale Di Vittorio 7b, 7x, da 9 a 17, 9a, da 10 a 14, 14p

- via Marchesi da 4 a 16, da 5 a 7, 11, 15

- via Manzi da 1 a 13, 2a

- via Ungaretti da 4 a 6, da 10 a 12

- via Copernico 5, da 18 a 22, 20a

- via Giovanni XXIII da 2 a 4

- via Quasimodo da 2 a 12

- via dei Semi da 1 a 3

- via Jotti

- via degli Orti