San Vincenzo a Torri, chiusa l'area ex Le Palle

Chiusura con barriere new jersey dell’accesso carrabile alle aree interne all’area ex Le Palle, lungo via Empolese a San Vincenzo a Torri, dove negli ultimi mesi sono stati registrati ripetuti episodi di abbandoni di rifiuti. L’area attualmente è interessata da una procedura fallimentare ed è inutilizzata.

L’intervento di chiusura è stato eseguito nella mattina di venerdì 21 luglio 2023, proprio per fronteggiare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, a seguito di un accordo tra l’ufficio Ambiente del Comune di Scandicci e la curatela fallimentare che ha titolarità sull’area, alla presenza della Polizia Municipale di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa