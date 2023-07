La Canottieri Limite è campione del mondo con Ernesto Rabatti: è l'ottavo nella storia della società

Sabato 22 luglio Ernesto Rabatti è campione del Mondo. La Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni era presente a Plodviv in Bulgaria al mondiale under 23 con Ernesto Rabatti. Il quattro di coppia pesi leggeri azzurro con a bordo il vogatore Limitese ha dominato la regata della finale con una gara accorta, intelligente, senza fuori giri ma vinta sul passo costante ed efficace, che gli ha permesso di sfilarsi da tutti gli avversari già dai primi cinquecento metri. Inefficaci gli attacchi di Germania e Canada che hanno tentato di infliggere alla barca azzurra per contrastare una velocità leggermente superiore. Italia Oro chiudono il podio Germania e Canada seguite da USA, Francia e Serbia.

Ernesto è l'ottavo Campione del Mondo nella storia della società Limitese e il suo successo è strameritato. Ragazzo serio classe 2002, bravo studente, cresciuto in società, è un faticatore instancabile che mai si è tirato indietro di fronte a sacrifici e allenamenti pesanti, sorretto da una passione infinita. Grande Ernesto e grazie per questo meraviglioso risultato che premia te e la Società per il grande lavoro svolto.

L'annata straordinaria della Canottieri Limite con risultati eccezionali dai più piccoli ai più grandi dimostra la forza della tradizione e la validità tecnica-agonistica della scuola Limitese. Complimenti vivissimi allo staff tecnico e al Consiglio Direttivo della Società.