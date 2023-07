Con ordinanza 402 del giorno 19 luglio 2023 (https://tinyurl.com/265fht6u), sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità di via Piovola, per consentire i lavori di manutenzione del sottovia dell’impalcato soprastante il sottopassaggio della linea ferroviaria.

NEL DETTAGLIO – Dalle 23 del giorno 27 luglio 2023 alle 04:00 del 28 luglio 2023 in via Piovola, nel tratto del sottopassaggio della linea ferroviaria Firenze-Pisa km32+431, è previsto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la realizzazione dell’attività e ai mezzi di soccorso.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa