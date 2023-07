Non rispetta gli arresti domiciliari, 23enne arrestata per evasione a San Vincenzo

Sottoposta agli arresti domiciliari non ha rispettato gli obblighi ed è stata trovata dai carabinieri fuori dalla sua abitazione. È successo a San Vincenzo dove i militari della locale stazione, nell'ambito di servizi di controllo, hanno arrestato una 23enne di origini asiatiche per aver violato gli arresti domiciliari.

La donna, sottoposta alla misura cautelare dalla metà dello scorso mese, non avrebbe potuto lasciare la sua abitazione di Piombino senza una comprovata necessità e senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri invece l'hanno sorpresa di mattina a San Vincenzo. Fermata e controllata, la 23enne non ha fornito alcuna valida giustificazione alla propria presenza in quel luogo ed è stata pertanto arrestata per evasione. Il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere anche in ragione dei suoi comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari.