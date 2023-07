Falorni e Masetti musicisti per una sera: i due sindaci suonano 'Bad Moon Rising'

Esiste una band che si chiama TheGiornalisti, dovrà pur esistere una band che si chiama TheSindaci. E se non esiste, ci pensano Alessio Falorni e Paolo Masetti.

I primi cittadini di Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino non hanno mai nascosto la passione (e il talento?) per la musica. Ma nessuno si aspettava domenica 23 luglio 2023 di vederli suonare assieme Bad Moon Rising.

E invece domenica alla Festa de l'Unità di Castelfiorentino il duo di sindaci, assieme a un altro componente che però non ha fasce tricolori, ha dato vita alla canzone dei Creedence Clearwater Revival. Falorni ha imbracciato la chitarra elettrica e si è messo alla voce, Masetti invece è stato alla batteria. Lo stesso Masetti non è affatto alla prima esibizione, come batterista ha dimostrato di essere piuttosto bravo anche in altre occasioni.

"Disponibili da giugno 2024 per matrimoni e cerimonie. Prezzi modici" scherza poi Falorni su Facebook. Ma intanto i TheSindaci hanno sbancato almeno sui social: la loro esibizione ha raccolto moltissimi like e commenti. E chissà che in futuro...