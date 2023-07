Da Santa Croce parte il nuovo progetto europeo 'The school for the schools'

Sta prendendo forma il nuovo progetto europeo denominato "The school for the schools", che ha lo scopo di formare gli insegnanti sull’utilizzo di strategie di leadership a scuola con attenzione al contesto post-pandemico.

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea e ha come capofila Forium, l'agenzia di formazione con sede a Santa Croce sull'Arno.

Al progetto aderiscono nove partner fra enti di formazione e istituti scolastici di sette paesi europei (Italia, Romania, Svezia, Spagna, Polonia, Grecia e Bulgaria); per l'Italia è presente l'Istituto Tecnico 'Cattaneo' di San Miniato.



L'obiettivo dell'intero progetto è quello di esplorare lo sviluppo della leadership educativa dei docenti nel contesto post-pandemico e in situazioni di emergenza in generale. S4S si rivolge direttamente agli insegnanti che vogliono influenzare positivamente i propri studenti, aiutandoli a prendere e condividere decisioni, nonché a crescere in maniera autonoma e consapevole.

Grazie a S4S gli insegnanti possono stimolare maggiormente i propri studenti all'accrescimento delle proprie abilità professionali in base alle singole competenze e attitudini.



Nel primo meeting, che si è svolto nel mese di giugno a San Miniato, proprio nei locali del 'Cattaneo', sono stati tracciati i punti chiave del progetto, che intendono creare un vero e proprio curriculum formativo per gli insegnanti che verranno coinvolti nella formazione e uno spazio on line dove permettere agli stessi di seguire l'intero progetto.



Per seguire il progetto è attivo un sito (https://s4s.erasmus.site/it/) e quattro profili social dedicati agli sviluppi dell'intera iniziativa (Facebook, Instagram, LinkedIn e Pinterest).

Fonte: Forium - ufficio stampa