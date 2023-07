Il Chianti Festival si chiude alla Certosa di Pontignano con 'Una piccola Odissea'

Si chiuderà domenica 30 luglio alla Certosa di Pontignano il Chianti Festival 2023. L’ultimo spettacolo, dal titolo ‘Una piccola Odissea’, andrà in scena alle ore 21.30 e vedrà protagonista Andrea Pennacchi con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, alla chitarra e alla voce, Gianluca Segato, lap steel guitar, e Annamaria Moro, al violoncello.

Nel suo spettacolo, Andrea Pennacchi, regista e protagonista, ha pensato di restituire il sapore di racconto orale all’Odissea proponendone una versione a più voci per dare il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio. ‘Una piccola Odissea’ partirà, così, dalla capanna dei racconti, quella di Eumeo, principe e guardiano di porci, in cui inizia la vera e propria riconquista di Itaca da parte di Ulisse.

Per informazioni. Il Chianti Festival è promosso dai Comuni di Castelnuovo Berardenga, capofila, Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacoli onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2022), che condivide la direzione artistica con Lo Stanzone delle Apparizioni. Il costo del biglietto è di 10 euro e ridotto di 8 euro per chi si presenterà alla cassa con il biglietto che attesti la partecipazione a un altro spettacolo del Chianti Festival. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19); il numero 331 3964978, anche via WhatsApp, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com. Il programma completo della rassegna è disponibile sulla Pagina Facebook Chianti Festival oppure su www.toscanaspettacolo.it.

Fonte: Ufficio Stampa