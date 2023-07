La band maremmana "21 grammi" alle finali di Sanremo Rock

C’è anche una band maremmana alle finali nazionali di Sanremo Rock 2023. Si tratta del gruppo “21 grammi”, di Massa Marittima, vincitore del turno di semifinali regionali disputato all’Hard Rock Caffè di Firenze la scorsa settimana.

Sono un gruppo nato da un’amicizia longeva quella di David Di Lelio (voce e chitarra acustica) ed Eros Luti (chitarra elettrica solista) e da una comune passione musicale; durante una Jam Session nel settembre del 2013 nacque il progetto che dette vita ad una formazione di quattro elementi, divenuti ora sei e a ben tre album di brani inediti: “Buena Suerte”, “Ma che ne sa il Mondo” e “Dove nasce un fiore”.

La band negli anni pre Covid ha calpestato palchi importanti come quello di Sanremo …., dell’Emergenza Festival e di varie regioni italiane dalla Puglia al Piemonte, dalla Liguria all'Emilia portando in giro i propri testi di cantautorato e ritmi danzanti coinvolgenti “folck-ska” fino a volare a Madrid per girare il videoclip dell’omonimo brano tratto dal secondo album.

Oggi, ripresa l’attività con il concludersi della pandemia si prepara a tonare all’Ariston a settembre alle finali nazionali di Sanremo Rock, il più longevo e rilevante contest italiano da cui sono emersi artisti come Ligabue, i Litfiba, gli Avion Travel, i Bluvertigo e molti altri. Un grande “in bocca al lupo” dalla Maremma al gruppo che presto uscirà con il suo quarto album, per le finali di Sanremo Rock.

