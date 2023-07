Piaggio, approvata la relazione finanziaria semestrale

Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI), riunitosi oggi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023.

Andamento economico-finanziario del Gruppo Piaggio al 30 giugno 20232

I ricavi netti consolidati del Gruppo sono stati pari a 1.172 milioni di euro il valore più alto mai registrato nel periodo di riferimento, in progresso dell’11,3% rispetto a 1.053,1 milioni di euro al 30 giugno 2022. L’incremento ha riguardato in particolare le aree geografiche EMEA e Americas (+13,7%) e India (+20%), mentre l’area Asia Pacific ha registrato un fatturato sostanzialmente stabile.

Il margine lordo industriale è stato pari a 332,6 milioni di euro, in crescita del 20,1% (277,1 milioni di euro registrati nel primo semestre 2022), con un’incidenza sul fatturato del 28,4% (26,3% al 30 giugno 2022).

Le spese operative sostenute dal Gruppo sono risultate pari a 215 milioni di euro (191,3 milioni di euro al 30 giugno 2022). L’incremento è correlato all’aumento del fatturato e dei veicoli venduti.

L’evoluzione del conto economico sopra descritta porta a un EBITDA consolidato di 191,2 milioni di euro, il migliore mai registrato, in miglioramento del 25,6% (152,2 milioni di euro al 30 giugno 2022). In crescita anche l’EBITDA margin, che si attesta al 16,3% (14,5% al 30 giugno 2022).

Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 117,6 milioni di euro, in progresso del 37,1% (85,8 milioni di euro al 30 giugno 2022). L’EBIT margin è pari al 10% (8,1% al 30 giugno 2022).

Il risultato ante imposte del periodo è stato pari a 98,2 milioni di euro, in crescita del 34,7%

(72,9 milioni di euro al 30 giugno 2022). Le imposte di periodo sono state pari a 33,4 milioni di euro, con un’incidenza del 34% sul risultato ante imposte.

Nel primo semestre 2023 il Gruppo Piaggio ha consuntivato il migliore utile netto di periodo, pari a 64,8 milioni di euro, in progresso del 43,4% (45,2 milioni di euro al 30 giugno 2022).

L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 30 giugno 2023 risulta pari a -384,4 milioni di euro, in miglioramento per 13 milioni di euro rispetto ai -397,4 milioni al 30 giugno 2022. Rispetto alla PFN registrata il 31 dicembre 2022 (-368,2 milioni di euro) si ha un incremento riconducibile alla stagionalità del business delle due ruote che, come noto, assorbe risorse nella prima parte dell’anno e ne genera nella seconda.

Il patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2023 ammonta a 438,4 milioni di euro (417,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022).

Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivato investimenti per 65,8 milioni di euro (66,6 milioni di euro investiti nel primo semestre del 2022).

Andamento dei business al 30 giugno 2023

Al 30 giugno 2023 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 324.600 veicoli, (320.600 nel primo semestre 2022), in crescita dell’1,2%, registrando ricavi consolidati per

1.172 milioni di euro (1.053,1 milioni di euro al 30 giugno 2022). A livello geografico, la crescita dei volumi dell’area Emea & Americas ha più che compensato la lieve flessione dei mercati asiatici.



Due ruote:



Al 30 giugno 2023 il Gruppo ha venduto nel mondo 267.400 veicoli a due ruote (-1,5% rispetto ai 271.600 veicoli venduti nel primo semestre 2022), ma il differente mix dei prodotti ha permesso di raggiungere un fatturato netto in aumento del 9,2%, attestandosi a 956,1 milioni di euro (875,8 milioni di euro al 30 giugno 2022).

Il dato include anche ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 84,2 milioni di euro (+14% rispetto a 73,9 milioni al 30 giugno 2022).

Il fatturato generato dai veicoli a due ruote nel primo semestre del 2023 è stato particolarmente sostenuto nell’area EMEA & Americas (+15,1%), con particolare evidenza delle performance molto positive del mercato italiano (+30%), seguito da quello americano (+9,2%).

In Europa il Gruppo Piaggio ha incrementato la propria quota nel segmento scooter, pari al 23,3% del mercato totale (22,6% nel primo semestre 2022), mentre sul mercato nordamericano degli scooter si è attestata a una quota del 29,3%. In Nord America il Gruppo è inoltre impegnato a consolidare la propria presenza anche sul segmento moto, attraverso i brand Aprilia e Moto Guzzi.

Il settore scooter ha visto un incremento del fatturato del 12,2% a livello globale, spinto in particolar modo dagli scooter a ruota alta Piaggio Beverly, Medley e Liberty, dal tre ruote Piaggio MP3, che hanno registrato un incremento complessivo dei ricavi di quasi il 50% e dal brand Vespa, che ha registrato un incremento di oltre il 10%.

Nel settore moto si segnala la forte performance di Moto Guzzi che ha registrato ricavi in crescita di circa il 30%, spinti anche dalla nuova Moto Guzzi V100 Mandello, mentre in casa Aprilia le vendite nel primo semestre sono state sostenute in particolare della supersportiva RSV4, dell’Aprilia RS 660, Tuono 660 e 1100, e della Tuareg 600, che ha ottenuto anche importanti risultati nelle competizioni dedicate al mondo rally.



Veicoli commerciali:

Nel settore dei veicoli commerciali nel primo semestre 2023 il Gruppo Piaggio ha venduto 57.100 unità, in aumento del 16,6% (49.000 al 30 giugno 2022), consuntivando un fatturato netto pari a 215,9 milioni di euro, in crescita del 21,8% (177,3 milioni di euro al 30 giugno 2022). Il dato include ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato di 30,8 milioni di euro (+11,8% rispetto ai 27,5 milioni di euro nel primo semestre 2022).



A livello geografico, il mercato indiano ha ripreso forza, registrando un fatturato dei veicoli commerciali in crescita del 34,7% e volumi in aumento del 20%. L’area Emea & Americas nel complesso ha registrato un fatturato in crescita del 2%.



Piaggio Fast Forward:

Piaggio Fast Forward (PFF), la società del Gruppo Piaggio con sede a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro, continua le vendite del drone terrestre gita® e del nuovo robot gitamini®, che concentra la tecnologia e le funzionalità del rivoluzionario “fratello maggiore” in un design più compatto. La Società ha allo studio nuovi prodotti per ampliare la propria offerta.

Gita® e gitamini® vengono prodotti nello stabilimento di Piaggio Fast Forward situato nel quartiere Charlestown, a Boston. La commercializzazione dei robot prevede una prima fase dedicata al mercato statunitense, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata.

PFF ha progettato e sviluppato sensori con una innovativa tecnologia che hanno debuttato sul nuovo scooter a tre ruote Piaggio MP3, in grado di offrire una sicurezza senza pari. Infatti, grazie all’integrazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ARAS), i nuovi radar svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione di incidenti e nella protezione dei motociclisti.

