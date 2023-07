Servizio Civile Digitale, l'Asl Tc cerca 38 volontari

L'azienda Usl Toscana centro ha presentato il programma: “SCD - La Sanità Toscana nel digitale” e cerca 38 operatori volontari per il progetto: "SOL: Sanità On-Line un'opportunità in più per il cittadino". I 38 posti saranno così suddivisi: 22 su Firenze; 4 a Prato; 8 a Pistoia; 4 a Empoli.

Coloro che sono interessati devono avere un'età compresa tra i 18 ed i 28 anni e presentare la domanda on-line entro e non oltre le ore 14.00 del 28 settembre 2023. Gli aspiranti volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto diretta all’Ente titolare che lo ha organizzato, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it alla quale si accede tramite autenticazione con SPID.

Nello specifico tutte le informazioni sul progetto dell’Azienda USL Toscana Centro ed il bando completo possono essere consultati alla pagina dedicata sul sito dell’AUSL Toscana Centro.

Il servizio civile ha durata 12 mesi e una volta superata la selezione gli operatori volontari saranno impiegati nel progetto per 25 ore settimanali da effettuarsi nell'arco di 5 giorni all’interno della settimana. Il compenso mensile è pari a 507,30 euro.

Il progetto: "SOL: Sanità On-Line un'opportunità in più per il cittadino" compreso nel programma: “SCD - La Sanità Toscana nel digitale” sarà realizzato con 38 volontari (22 sono riservati a Firenze; 4 a Prato; 8 a Pistoia; 4 a Empoli) di cui 10 posti riservati a giovani con situazioni di minori opportunità. In linea con quanto previsto dal Programma “SCD - La Sanità Toscana nel digitale”, il progetto si propone di migliorare e facilitare ancora di più i percorsi digitali già presenti nelle strutture aziendali attraverso interventi di facilitazione digitale all’utilizzo dei Servizi al cittadino e della Telemedicina.

"SOL: Sanità On-Line un'opportunità in più per il cittadino" risponde, infatti, agli obiettivi 4 e 10 dell’Agenda 2030 perché si pone l’obiettivo di garantire i diritti digitali dei cittadini con interventi personalizzati a favore di tutti i soggetti, in particolare quelli più fragili a rischio di esclusione dalla transizione digitale.

Grazie al supporto della figura dei “facilitatori/trici digitali”, che verranno formati/e con il progetto, si cercherà di creare uno “spazio” di vicinanza tra generazioni diverse, favorendo la loro interazione e coesione sociale con l’obiettivo di accrescere l’alfabetizzazione digitale sanitaria in alcune categorie di persone che, o per età o per mancata conoscenza dell’utilizzo degli applicativi, si trovano in difficoltà ad utilizzare le nuove applicazioni e software. Un progetto quindi che punta al futuro in un’ottica di telemedicina, ma che non vuole lasciare nessun utente indietro.

Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di Nexi Payments S.p.A.; SIMeN Società Italiana di Medicina Narrativa e all’Agenzia delle Entrate -Direzione regionale della Toscana.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa