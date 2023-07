Sporco e carenze igieniche in un bar-ristorante di Livorno, controlli dei Nas

Proseguono i controlli dei Carabinieri sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica da parte del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno.

In particolare i militari hanno condotto delle verifiche sul rispetto della normativa in materia di produzione e manipolazione degli alimenti da parte degli esercizi pubblici.

A seguito di un controllo eseguito presso un noto bar/ristorante di Livorno, i militari hanno riscontrato irregolarità nei locali dove sono gestiti gli alimenti, ovvero la cucina ed il deposito alimenti, sotto il profilo igienico sanitario, ovvero sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni sugli impianti ed attrezzature, nonché la presenza diffusa di insetti ed altri infestanti in vari punti della pavimentazione.

In esito alle attività, è stata elevata una sanzione di euro 2.000 a carico dell’amministratrice unica dell’esercizio, una livornese di 56 anni, sono state informate le autorità competenti ed è stata disposta l’immediata chiusura e sospensione dell’attività da parte dell’ASL locale, provvedimento che resterà in vigore fino a quando le irregolarità rilevate non saranno sanate.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.