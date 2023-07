Memorial Cioffi per ciclisti Esordienti tra Corniola e Casenuove

Domenica 30 luglio 2023 alcune strade comunali saranno attraversate dal passaggio della manifestazione ciclistica denominata “1° Memorial Cioffi Salvatore”. La gara è riservata alle categorie esordienti I e II anno e si terrà in località Casenuove (FI), con partenza da Empoli (FI) via Val d’Orme dal Ristorante Cioffi, alle 9.

A questo link è possibile scaricare e consultare la tabella di marcia di tutto il percorso di gara.

NEL DETTAGLIO - Ecco come cambiano circolazione veicolare e sosta in alcune strade interessate dalla manifestazione. Con ordinanza 418 del giorno 27 luglio 2023 , è stato disposto che dalle 7.30 alle 12 del giorno 30 luglio 2023 in via Val d’Orme, località Casenuove, nel tratto compreso tra l’intersezione con SP51 e il civico 462, e nel tratto compreso fra il civico 462 e civico 300 e nel tratto compreso tra il civico 293A e il civico 269 divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli anche in località Pozzale, nel tratto compreso fra il civico 286 e il civico 40, e nel tratto compreso fra il civico 267 e il civico 153 e nel tratto compreso tra il civico 135 e il civico 141.

Inoltre, al fine di garantire l’incolumità pubblica dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, nel giorno 30 luglio 2023, è prevista la sospensione temporanea della circolazione, nei tratti di competenza comunale, di veicoli, persone a animali lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica.

In ciascun punto del percorso la chiusura avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica“ fino al passaggio di quello con cartello mobile “fine gara ciclistica“. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli

organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Le disposizioni non saranno applicate ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa