Tramvia in piazza San Marco, arrivato il primo scambio

Sono iniziate ieri le operazioni di montaggio del primo scambio della tramvia in piazza San Marco, sul lato di via Arazzieri.

Realizzato in cemento prefabbricato, è composto da otto pezzi lunghi 2 metri, larghi 1,5 circa e dello spessore di 30 centimetri, della lunghezza complessiva di circa 12 metri. Lo scambio è stato posizionato grazie a un’autogrù nell’alloggiamento già predisposto. La ditta che realizza le opere civili ha infatti eseguito il getto in calcestruzzo su cui poi viene poggiato un materassino per le vibrazioni e un altro getto di alloggio di 10 centimetri. I pezzi sono stati collocati circa 20 centimetri sotto il finito della piazza e sono dotati di piastre per ancorare i binari. Il montaggio si è concluso nel pomeriggio. A seguire il posizionamento a livello da parte del topografo per completare i getti e posare i binari.

Intorno al 10 agosto sarà la volta dello scambio gemello sul lato di via Battisti.