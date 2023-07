Truffa dell'avvocato, 92enne di Campi consegna 50mila euro ai malviventi

Una truffa da 50mila euro ai danni di un'anziana 92enne di Campi Bisenzio. La donna ieri pomeriggio ha denunciato nell'arco della mattinata di aver subito la 'truffa dell'avvocato'. Anche in questo caso il finto professionista l'ha chiamata sul numero fisso, dicendo dell'arresto del figlio a seguito di un incidente stradale. Come da copione, per il rilascio si sarebbe presentato un carabiniere al campanello per avere una somma di denaro per il rilascio. A mezzogiorno è giunto un uomo ha ricevuto spontaneamente dall'anziana molti monili d'oro che teneva in casa, per 50mila euro di valore. Solo nel pomeriggio l'anziana ha capito di essere stata truffata e ha chiamato il figlio per raccontare quanto accaduto. I carabinieri di Campi Bisenzio indagano.