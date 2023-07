A Porcari appuntamento con i laboratori teatrali gratuiti per ragazzi

Divertirsi e imparare l'arte con i laboratori gratuiti per ragazzi del Lucca Teatro Festival - “Che cosa sono le nuvole?”, la rassegna di teatro ad ingresso libero, realizzata da La Cattiva Compagnia con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Da Lunedì 31 luglio a Venerdì 4 agosto 2023 dalle ore 10 alle ore 13 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari Uno, Nessuno o cento di me, organizzato in collaborazione con Comune di Porcari e e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca: laboratorio teatrale gratuito dedicato ai giovani dai 12 ai 17 anni.

Un intenso e concentrato laboratorio di 15 ore, una giostra di emozioni che prende spunto dal

celebre romanzo di Luigi Pirandello “Uno, nessuno e centomila”. Così come il romanzo affronta questioni filosofiche

profonde come la natura della verità e della conoscenza, i ragazzi saranno guidati in un'analisi di come la

percezione di noi stessi sia influenzata dalle opinioni e dalle aspettative degli altri.

Per partecipare è necessario che un genitore/tutore iscriva il minore

compilando il modulo che trovate sul sito www.luccateatrofestival.it e lo invii compilato per mail

a: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Il festival conta anche il patrocinio di Provincia di Lucca, Fondazione Toscana Spettacolo, organizzato in collaborazione con Comune di Lucca (Centro Culturale Agorà-Biblioteca Ragazzi), Comune di Porcari (Biblioteca Comunale -Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara), Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Comune di Pieve Fosciana, F.I.T.A. – Comitato Provinciale di Lucca, Scuolina Raggi di Sole, Unicef– Comitato Provinciale di Lucca e Real Collegio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 1 agosto 2023 ore 21,30 nel cortile del Centro Culturale Agorà di Lucca: STRAVAGARTE in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Venerdì 4 agosto 2023 dalle ore 17 alle ore 18,45 LABORATORIO CREATIVO – VENERDÌ A REGOLA D'ARTE alla Biblioteca Comunale – Porcari DADANIMALI in collaborazione con Comune di Porcari e Biblioteca Comunale.

Sabato 5 agosto 2023 ore 21,30 STREET FEST – FAMIGLIE IN FESTA in piazza del Popolo a Ponte a Moriano – Lucca: LA BATTAGLIA DEI CUSCINI

Tutti gli eventi sono ad ingresso o partecipazione GRATUITA

L'ingresso agli Spettacoli è consentito fino ad esaurimento posti, SI CONSIGLIA la prenotazione

scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Fonte: Ufficio Stampa