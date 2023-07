Mondiali di scherma, doppio oro per l'Italia: anche la Toscana in festa

Doppio oro oggi ai Mondiali di scherma di Milano per l'Italia. A laurearsi campioni del mondo le squadre di fioretto femminile e spada maschile. L'Italia è in festa per i due titoli mondiali e, a festeggiare, è anche la Toscana. Infatti tra i protagonisti del trionfo ci sono sia la senese Alice Volpi, già in primo piano durante questo mondiale per la recente vittoria dell'oro individuale nel fioretto, e il pisano Gabriele Cimini.

Un bis di imprese raggiunte che ha visto prevalere il quartetto del fioretto femminile composto, oltre che dalla toscana Volpi, da Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo che si sono imposte sulla Francia e il quartetto della spada maschile che con Cimini e Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara ha riscritto la storia: per la spada a squadre azzurra infatti il titolo mancava da trent'anni, ed è stato riconquistato dopo aver battuto la Francia, che deteneva il titolo dal 2019.

Due grandi vittorie per tutta l'Italia e anche per la Toscana, come ricordato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che tramite social si complimenta con le squadre e con la senese Volpi e il pisano Cimini: "Viva l'Italia - scrive Mazzeo, postando un collage di foto delle due vittorie - Viva la Toscana sul tetto del mondo!".