Rissa nella notte in centro a Pisa, 4 persone fermate. Indagini in corso

Una rissa violenta questa notte a Pisa, in via Cavalca, ha coinvolto circa 6-7 persone. Sul posto dopo una segnalazione sono intervenute le volanti della polizia che, dalle informazioni ricevute dai cittadini e le ricerche in zona, hanno intercettato 4 soggetti di nazionalità tunisina, tra cui un minorenne.

I quattro, che riportavano ferite da taglio, sono stati trasportati in ospedale dal 118 per le cure del caso. Dai primi accertamenti è emerso che la rissa, che ha avuto inizio in Piazza Garibaldi, è continuata nel vicolo del Tidi e in via Cavalca. Un cittadino italiano avrebbe perfino tentato di intervenire per sedare interrompere l'aggressione ai danni di un soggetto, ricevendo un colpo al volto. Adesso le persone fermate dovranno rispondere del reato di rissa aggravato dal fatto che alcuni hanno riportato lesioni personali. Sono in corso gli accertamenti degli investigatori della squadra mobile per individuare gli altri partecipanti.