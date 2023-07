Tamponamento a catena sull'Aurelia: 11 feriti, decine i mezzi di soccorso

Un grave incidente questa mattina lungo la variante Aurelia, in provincia di Livorno, ha coinvolto quattro mezzi in un tamponamento a catena. È successo intorno alle 12.40 tra il km 240 e 248 all'altezza di Venturina, sulla carreggiata nord in direzione San Vincenzo. Undici le persone rimaste ferite nello scontro tra un pulmino e tre auto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 e due elicotteri Pegaso, che hanno trasferito i pazienti più gravi, un giovane di 17 anni all'ospedale Careggi di Firenze e una donna con il figlio in codice rosso all'ospedale di Pisa. Le ambulanze intervenute hanno invece trasferito in pronto soccorso a Cecina un ragazzo di 14 anni in codice giallo mentre le altre persone coinvolte, tutte con codici minori, sono state accompagnate negli ospedali di Piombino e Cecina.

Intervenuti anche i vigili del fuoco di Piombino e Cecina con l'elicottero Drago della sede di Cecina, che hanno provveduto ad estrarre i feriti dagli abitacoli dei mezzi coinvolti, e la polizia stradale con cinque pattuglie, che ha deviato la circolazione per permettere i soccorsi. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico fino alle 15 circa, così come la corsia sud momentaneamente chiusa per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso Pegaso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO