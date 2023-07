Controlli notturni a Piombino e dintorni: automobilista denunciato, sanzioni a due locali

Servizio di controllo straordinario notturno sulle strade di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima. I carabinieri di Piombino hanno sottoposto a controllo 23 persone e 10 autoveicoli, a cui si aggiungono 4 soggetti destinatari di misure cautelari che sono risultati in regola con le prescrizioni imposte.

Nell'ambito del servizio è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti un 22enne, fermato in località Cafaggio a Campiglia Marittima e trovato in possesso di 1,15 grammi di hashish. In località Fiorentina a Piombino un uomo di 31 anni è stato sorpreso alla guida dopo le verifiche con l'etilometro, con un tasso alcolemico pari a 1,48 g/l: per lui sono scattate la denuncia e l'immediato ritiro della patente di guida. Con l'ausilio della polizia municipale i controlli si sono poi estesi anche a 4 locali dell'area portuale di San Vincenzo, due dei quali non sono risultati in regola con la presentazione al Comune della documentazione di previsione impatto acustico. Per questo sono state elevate sanzioni per 2mila euro a ciascuno dei due locali.