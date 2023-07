Incendio in un capannone industriale a Poggio a Caiano: nessuna persona coinvolta

Un incendio è divampato questa notte in un capannone industriale in via Lombarda, a Poggio a Caiano in provincia di Prato. Sul posto, dalle 1.30, stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco di Prato e di Firenze Ovest.

Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso. Sarebbero due le ditte coinvolte dalle fiamme, messe sotto controllo dai vigili del fuoco intorno alle 5 del mattino. Il lungo intervento delle squadre di Montemurlo e Firenze, con 4 autobotti di cui una proveniente da Pistoia, che ha impedito al rogo di espandersi ad altre aziende, sta proseguendo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO