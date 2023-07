Circolo Scherma Arno ASD, si chiude il Fencing Summer Camp con un Giro per il Mondo

Sin dalla conclusione dello scorso anno scolastico, si è svolto a Fornacette, presso il Parco della Fornace, il consueto Summer Camp organizzato dal Circolo Scherma Arno ASD, quest’anno in collaborazione con l’associazione Emozionalmente APS, che si occupa nella promozione di attività rivolta ai bambini di varie età. Durante il Summer Camp i frequentatori hanno avuto modo di cimentarsi in giochi ludico-motori, in esercizi di scherma, di yoga, in attività di pittura e creativa. Per i bambini non sono mancati momenti indimenticabili, come attività con gli amici cani, con le api e attività manuali di piantagione fiori e piante ornamentali.

Ogni giorno, nell’ambito delle attività svolte, i bambini hanno realizzato una bandiera appartenente a vari paesi del mondo, dall’Italia alla Francia, dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Cina al Giappone e così via, unendo il globo in un unico sentimento: quello dell’amicizia. Lo scorso fine settimana si è conclusa la prima fase del Summer Camp con una bellissima recita svolta da tutti i bambini i quali, ognuno nel segno di un paese, rappresentato dalla propria bandiera da loro realizzata e colorata a mano, hanno altresì impersonificato vari film della Disney, ambientati in quei Paesi: Oceania, Coco, Frozen, La Sirenetta, Nemo, Tarzan ad altri. E’ arrivato poi il momento di mostrare agli amici e parenti li presenti le altre attività che i bimbi hanno praticato durante il centro estivo, è stato infatti il momento di una presentazione di esercizi di yoga, per poi proseguire con dei veri e propri assalti di scherma, ovviamente con armi (fioretti, sciabole e spade) di gommapiuma e maschere di plastica. L’esibizione schermistica si è conclusa con

una premiazione, da parte del Circolo Scherma Arno, con una medaglia ricordo consegnata a tutti i bambini presenti e con il dono di un cappellino direttamente offerto dalla Federazione Italiana Scherma. Il tutto si è concluso con i ringraziamenti sia da parte della Presidentessa di Emozionalmente APS, dando il prossimo appuntamento alla prima settimana di settembre per la seconda fase del centro estivo, e sia da parte di Gianluca Alessandrucci, Presidente del Circolo Scherma Arno ASD, ricordando i successi che la scherma italiana sta raggiungendo nei mondiali di Milano, sperando che qualcuno dei bimbi che hanno provato questa disciplina, possano continuare e perché no, seguire la scia dei nostri schermidori che a Milano stanno dando filo da torcere agli altri atleti del mondo