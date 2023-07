Lucca Historiae Fest, tre giorni di viaggio nel tempo alle origini della città

Torna con un programma ancora più ricco Lucca Historiae Fest, il festival dedicato alla storia cittadina che in parte era stato rimandato durante il mese di maggio a causa del maltempo e che si svolgerà il primo weekend di agosto, da venerdì 4 a domenica 6.

La manifestazione, che è stata voluta dall'amministrazione comunale per favorire la divulgazione della storia della città attraverso nuove modalità in grado di raggiungere un pubblico ampio, non solo persone adulte, ma anche giovani e bambini, è stata presentata questa mattina (31 luglio) in sala degli Specchi a palazzo Orsetti, dal sindaco Mario Pardini, dagli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini e dal consigliere con delega alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga.

“Dopo che Lucca Historiae Fest ha subito un arresto forzato per motivi legati al maltempo – ha detto il sindaco Mario Pardini – è stato fatto un grande lavoro da parte degli assessori e del consigliere con delega, che ringrazio, per riprogrammare una manifestazione molto complessa, giacché si compone di più sezioni che sostanzialmente interessano le mura cittadine nella loro interezza, coinvolgendo moltissime realtà culturali e associative cittadine e non solo. Adesso che tutto è pronto non resta che invitare i cittadini lucchesi, ma anche quanti si troveranno a visitare la nostra città durante il prossimo fine settimana, a partecipare a questo tuffo immersivo nella storia di Lucca, e quindi nelle nostre radici”.

Il festival sarà strutturato in tre grandi sezioni: l'attrazione principale consisterà nell'Orologio del Tempo, la ricostruzione storica multi-epoca che racconterà gli oltre 2000 anni della storia di Lucca attraverso un percorso multimediale sviluppato su nove baluardi.

Vi sarà poi una parte dedicata agli eventi che avrà il suo fulcro in un'intera zona dedicata all'intrattenimento e agli spettacoli sul baluardo San Frediano e sugli spalti adiacenti, dove per due giorni si svolgeranno esibizioni degli sbandieratori, duelli equestri e maneschi, attività didattiche storiche e ricostruzione di vari accampamenti. La Casa del Boia sarà la sede di un ciclo di conferenze sulla storia cittadina mentre il Caffè delle Mura rivivrà con una rievocazione della Belle Epoque. Completeranno il quadro degli eventi le danze storiche, un torneo tra i balestrieri e uno spettacolo dei campanari lucchesi. Ultima sezione della manifestazione sarà quella delle mostre, che prevede cinque spazi espositivi: l'evoluzione degli armamenti nei secoli sarà raccontata alle casermette San Martino e San Pietro, una parte della Casa del Boia sarà dedicata alle miniature e un'altra alle principali case editrici di testi storici, alla casermetta San Regolo sarà allestita una mostra sui monumenti ai Caduti della Grande Guerra.

Lucca Historiae Fest, il programma

L'inaugurazione ufficiale di Lucca Historiae Fest ci sarà venerdì 4 agosto alle 16.00 al Caffè delle Mura. Contestualmente apriranno nelle relative casermette, con chiusura alle 21.00, le cinque mostre in programma. Sempre il venerdì si terranno le prime due conferenze storiche su Lucca. Alle 17.30 si parlerà di archeologia e degli ultimi ritrovamenti a Palazzo Guinigi con Neva Chiarenza funzionario della Soprintendenza di Lucca e Susanna Bianchini archeologa. Alle 19.00 il tema dell'incontro sarà Elisa Bonaparte con relatrici Roberta Martinelli e Simonetta Giurlani dell'associazione Napoleone ed Elisa. Sabato 5 agosto alle 10.00, oltre alle mostre apriranno gli accampamenti dell'Orologio del Tempo e la zona spettacoli e intrattenimento di San Frediano. Tutti gli eventi e le varie attività si svolgeranno fino alle 21.00. Alle 10.30, e poi alle 17.00, sempre al baluardo San Frediano si svolgeranno spettacoli di danze storiche. Alle 17.30 sfida tra balestrieri sugli spalti del baluardo San Pietro e alle 18.00 dal campanile di San Frediano lo spettacolo dei campanari lucchesi, mentre al Caffè delle Mura la ricostruzione Belle Epoque. Alle 18.30 ci sarà la conferenza sulla storia dello Stato lucchese con Marco Brancoli Pantera dell'associazione Offizio sopra le fortificazioni. Ultimo spettacolo di giornata, alle 20.00, la giostra rinascimentale che vedrà duelli equestri ed esibizioni di falconeria. Domenica 6 agosto, sempre dalle 10.00 alle 21.00, sarà possibile visitare tutti gli spazi dell'Orologio del Tempo, delle mostre e quelli dell'intrattenimento e spettacoli. Alle 11.00 ultima conferenza con la partecipazione dell'associazione Linea Gotica Brancoli, alle 18.00 il Belle Epoque Cafè e infine nuovamente la giostra rinascimentale alle 19.00.

Il programma completo della manifestazione è consultabile su luccahistoriaefest.it e sui canali sociali di Lucca Historiae. L'accesso a tutti gli spettacoli, mostre, conferenze ed eventi è libero e gratuito.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa