Andrea Adamo (La Rocca San Miniato) trionfa in Finlandia e vince il secondo Gp

Andrea Adamo stringe la presa sul Campionato del mondo FIM classe MX2 2023 con una superba doppietta domenica scorsa in Finlandia, che gli vale la seconda vittoria di GP della stagione e della sua giovane carriera.

Il pilota del Moto Club La Rocca di San Miniato ha portato la sua moto ufficiale Ktm 250 SX-F alla vittoria in entrambe le manche sull’umido e sabbioso circuito di Vantaa, nei pressi dell’aeroporto di Helsinki, e ora vede il suo vantaggio in classifica salire a 60 punti.

Il belga suo compagno di squadra Liam Everts, terzo di giornata, lo ha raggiunto sul podio.

Per Andrea quella finlandese è stata la seconda vittoria, dopo quella delle Fiandre, e l'ottavo podio stagionale, realizzando la sua prima doppia affermazione di manche nel mondiale in carriera.

Per il secondo anno consecutivo, la MX2 si cimenta con la sabbia finlandese; stavolta però al posto delle curve di Hyvinkaa il campionato è tornato su un altro tracciato storico: Vantaa, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Helsinki.

La pista ha visto alcune modifiche, ma resta un classico terreno pianeggiante, dal fondo soffice e tendente a deteriorarsi. Il quattordicesimo appuntamento del calendario MXGP si è corso in un clima temperato e umido, con gare serrate e intense.

La miglior giornata finora della stagione di Andrea Adamo è stata costruita grazie a un approccio focalizzato sulle condizioni e le caratteristiche di Vantaa. In Gara-1, dopo una serie di schermaglie con Simon Laengenfelder,

Andrea si è liberato del tedesco andando a vincere con quasi tre secondi di margine. In Gara-2 il pilota del Moto Club La Rocca si è portato in testa a spese del compagno di team Liam Everts al settimo giro, andando di nuovo a vincere. Adamo aveva vinto la sua prima manche MX2 soltanto due GP fa, a Loket.

Anche Liam Everts ha dovuto vedersela con Laengenfelder. Il giovane belga è entrato per l’ottava volta nella top 3 chiudendo terzo la prima manche alle spalle del tedesco. In Gara-2, dopo aver corso brevemente vicino ad Adamo, Everts ha chiuso al quarto posto, per il quinto podio del 2023. Sacha Coenen si è mostrato molto determinato a mettersi alle spalle la sfortuna e gli errori del GP di casa lo scorso weekend, e con un 9° e un 6° di manche ha chiuso settimo.

Lo strepitoso weekend di Adamo gli consente di guadagnare 55 punti sul principale rivale per il titolo, Jago Geerts. Il gap a suo favore è ora di 60 punti, con la tabella rossa sulla sua moto ormai da 7 GP. Everts, salito in terza posizione di campionato, è a 31 punti avanti al suo più vicino inseguitore. Anche Coenen ha risalito alcune posizioni, ed è tredicesimo. La MXGP ora tira finalmente il fiato per un weekend, ma il campionato resta in Scandinavia con il fondo duro di Uddevalla che attende team e piloti per il GP di Svezia fra due settimane.

Andrea Adamo: “Sinceramente non mi aspettavo questo risultato! Sono arrivato con la mia solita mentalità: cercare di dare il massimo e vedere dove mi avrebbe portato. La pista mi piaceva e mi sentivo bene, in più sono partito forte in entrambe le manche, anche se non sono mai riuscito ad essere primo alla seconda curva e ho dovuto rimboccarmi le maniche tutte e due le volte! Ma alla fine ho fatto una doppietta, sapevo che mettendo insieme tutti i pezzi sarei stato vincente. C’ero andato vicino a Loket, poi Lommel è stata difficile ma qui ho resettato tutto ed è andata alla grande”.

Tony Cairoli, Team Manager Red Bull Ktm Factory Racing: “È stata una gara positiva, e per noi riavere Jeffrey era molto importante. I ragazzi della MX2 hanno fatto un super lavoro. Sacha sabato ha fatto il suo miglior risultato e sono veramente orgoglioso di come ha guidato su una pista difficile e sotto la pioggia. Ieri purtroppo ha sbagliato la partenza e faticato a trovare le linee, ma non ha comunque fatto grossi errori e penso lo rivedremo in alto nel prossimo GP. Andrea è stato semplicemente strepitoso e ha fatto un gran passo avanti in ottica campionato, e anche Liam è stato bravissimo. Spero che porteremo lo stesso slancio in Svezia”!

Lodovico Scardigli, Presidente Moto Club La Rocca Asd: “Cosa dire! E’ stato un weekend incredibile. Siamo felicissimi per quello che Andrea ha fatto in entrambe le manche. Quello di Adamo è un podio molto importante per il Comune di San Miniato, per noi perché adesso festeggiamo la vittoria di un GP prestigioso come quello della Finlandia ma anche la leadership in campionato, dove Andrea ha saputo portare altri punti di vantaggio sugli inseguitori.

È una sensazione ancora più dolce perché Andrea si ripaga di tutti i sacrifici che fa in questa bellissima stagione.

Il Moto Club La Rocca Asd, i nostri sponsor, e tutti quelli che sono sempre stati al nostro fianco siamo orgogliosi di questo giovane e grandissimo atleta.

Anche se tante volte è tornato a casa demoralizzato non ha mai smesso di lavorare e di crederci. Per questo vorrei dedicare questa straordinaria affermazione a tutte le persone che ci sostengono, spesso capita di andare a casa con il morale sotto le scarpe, ma quando arrivano le soddisfazioni ti ripagano di tutto quello che hai passato”.

Risultati MXGP di Finlandia 2023

Classifica Assoluta

1. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 1-2

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 3-1

3. Glenn Coldenhoff (NED) Yamaha, 4-3

4. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 2-5

5. Jeffrey Herlings (NED) Red Bull KTM Factory Racing 8-4

Classifica di campionato MXGP 2023 dopo 14 round su 19

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 720 punti

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 622

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 550

4. Glenn Coldenhoff (NED) Yamaha 525

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 489

7. Jeffrey Herlings (NED), Red Bull KTM Factory Racing, 418

Risultati Assoluti MX2 di Finlandia 2023

1. Andrea Adamo (ITA), Red Bull KTM Factory Racing, 1-1

2. Simon Laengenfelder (GER), GASGAS 2-2

3. Liam Everts (BEL) Red Bull KTM Factory Racing, 3-4

4. Lucas Coenen (BEL) Husqvarna 5-3

5. Kevin Horgmo (NOR) Kawasaki 4-7

7. Sacha Coenen (BEL) Red Bull KTM Factory Racing 9-6

Classifica di campionato MX2 2023 dopo 14 round su 19

1. Andrea Adamo (ITA), Red Bull KTM Factory Racing, 619 punti

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 559

3. Liam Everts (BEL) Red Bull KTM Factory Racing, 532

4. Kay de Wolf (NED), Husqvarna, 501

5. Simon Laengenfelder (GER) GASGAS, 492

13. Sacha Coenen (BEL) Red Bull KTM Factory Racing, 189

Fonte: Moto Club La Rocca Asd