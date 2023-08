Aumenti biglietti Tpl, il Consiglio comunale di Carmignano vota proposta FI per fermarli

Il Consiglio Comunale di Carmignano, durante la seduta di lunedì 31 luglio, ha votato all’unanimità una proposta di ordine del giorno della consigliera di Centrodestra per Carmignano, Angela Castiello, che ha fatto seguito a un’interrogazione di Belinda Guazzini di Senso Civico, poi emendata dalla maggioranza, in cui si chiede a gran voce alla Regione Toscana di sospendere l’adeguamento delle tariffe urbane ed extraurbane degli autobus, lasciando dunque invariati i prezzi, e di aiutare con tariffe agevolate “chi ha esigenze continuative”, come si legge nell’emendamento spiegato dalla capogruppo di Idee per Carmignano, Viola Rossi.

Da oggi, infatti, scattano i rincari pari al 10.59%, che equivale all’applicazione dell’indice di rivalutazione e che per i cittadini significa un aumento da 1.50 a 1.70 per la corsa urbana e da 2.60 a 2.90 per il viaggio extraurbano. Fare il biglietto a bordo, invece, costerà addirittura 3 euro. Per chi si abbona, il mensile ordinaria passerà da 36 euro a 39.80 e quello extraurbano passa da €46.5 a €51.40.

Il Consiglio, dunque, all’unanimità ha chiesto di sospendere l’adeguamento delle tariffe relative ai titoli di viaggio, lasciando il prezzo invariato, e di venire incontro a chi usa in modo continuativo durante l’anno il mezzo pubblico, calmierando ulteriormente le tariffe.

“Teniamo moltissimo a garantire ai cittadini l’uso dei mezzi pubblici, indispensabili per molti per muoversi da Carmignano verso le città – precisa il sindaco, Edoardo Prestanti -. Ma per incentivarne l’uso è importante calmierare i prezzi e tutelare il comportamento virtuoso di chi ne fa uso”.

"Il calmieramento del prezzo degli abbonamenti – commenta Guazzini – deve essere fatto dalla Regione o da altri enti che dovranno muoversi anche attingendo a eventuali altri fondi disponibili x andare incontro alle categorie più deboli e agli studenti come fatto ad esempio dal Comune di Firenze".

“L'ordine del giorno in Comune a Carmignano – ha spiegato Angela Castiello - è frutto di un lavoro iniziato in Regione dal consigliere di Forza Italia Marco Stella che ringrazio. È giusto riconoscere chi per primo ha sollecitato la giunta regionale”.

Anche Giovanni Sardi, capogruppo di Fratelli D'Italia, ha precisato di avere molto a cuore la tematica, che è stata oggetto di diverse interpellanze nel corso della legislatura e ha concluso: “Fratelli d'Italia con molte iniziative sia in consiglio comunale che per mezzo stampa da 2 anni si batte per un trasporto pubblico efficiente su tutto il territorio comunale ed ha più volte spronato l'amministrazione attraverso interpellanze a prendere una posizione ferma e decisa nei confronti del gestore e della Regione. Con questa risoluzione passata all'unanimità esprimiamo soddisfazione per aver raggiunto una convergenza su una battaglia che va a tutela dei cittadini che usufruiscono quotidianamente del servizio di trasporto pubblico ".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa