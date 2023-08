Il Taddei Factory Team di Santa Croce vince la Valsugana Wild Ride con Diego Rosa

Un trionfo straordinario, dopo una corsa magnifica. Un successo che fa sventolare la bandiera tricolore su Santa Croce sull'Arno. Al termine di una gara monumentale Diego Rosa vince la Valsugana Wild Ride e conquista la maglia di Campione Italiano Mtb Marathon. La prima storica vittoria del campionato Italiano, nella categoria Elite Maschile, per il Taddei Factory Team.



Un grande risultato, una grande soddisfazione che ripaga dei tanti sforzi fatti fino ad oggi sia da Diego Rosa, che si è dimostrato subito competitivo al primo anno in Mountain Bike, sia dal team Taddei, che si consolida come punto di riferimento nell'olimpo del ciclismo Off Road. Un risultato figlio di una corsa straordinaria di Rosa e di una tattica di gara studiata dalla squadra nei minimi dettagli.

La Valsugana Wild Ride è una grande classica del circucito Marathon e quest'anno la posta in palio è davvero alta, c'è in ballo la maglia di Campione d'Italia. La partenza ha sede a Telve, con start previsto alle 8.30 del mattino. Il percorso prevede 70 km per 3.400 metri di dislivello, sia per la categoria maschile che per quella femminile, un percorso molto duro per il grande dislivello da colmare con così poca lunghezza del percorso.