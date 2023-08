Ermanno Scervino, con l'accordo integrativo premio produzione da 500 euro e permessi retribuiti

Sono state effettuate nei giorni scorsi le assemblee dei lavoratori dove è stata messa in votazione l’ipotesi dell’integrativo della Dernamaria srl (Ermanno Scervino), che ha ottenuto l’unanimità dei voti favorevoli. Quello sottoscritto rappresenta in assoluto il primo accordo integrativo discusso tra le organizzazioni sindacali e direzione aziendale. L’accordo prevede, per i lavoratori diretti e somministrati degli stabilimenti di Bagno a Ripoli (Loc. Capanuccia), Grosseto e allo show room di Milano, un premio produzione di euro 500 al raggiungimento di 2 obiettivi aziendali e 8 ore di permesso retribuite aggiuntive a quelle previste dal CCNL da potere utilizzare per visite mediche specialistiche. In tutto un centinaio i lavoratori coinvolti, in larghissima parte su Bagno a Ripoli.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto, questo accordo rappresenta da un lato il proseguo del percorso di contrattazione aziendale iniziato nei primi mesi del 2023 con l’accordo per l’erogazione di 200 euro di buoni carburante, e dall’altro mette le basi per la prosecuzione delle relazioni sindacali all’interno dell’azienda, prevedendo, già nel testo sottoscritto, la successiva contrattazione - questo quanto dichiarato dai rappresentanti di FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL -. Nonostante i rapporti sindacali siano relativamente ‘giovani’, il risultato raggiunto dimostra come il modello di relazioni industriali partecipative sia un modello vincente per il raggiungimento degli obiettivi di business aziendale e di benessere dei lavoratori”.

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio stampa